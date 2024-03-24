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Воспитанник Барселоны попал в сферу интересов топ-клубов Европы

Файе обойдется претендентам всего в 25 млн фунтов.
Сегодня, 18:49
Микаил Файе / Getty Images
Микаил Файе / Getty Images

Защитник Барселоны Микаил Файе привлек внимание нескольких топ-клубов. Об этом сообщает Daily Mail.

Манчестер Юнайтед, Интер и Байер интересуются 19-летним центральным защитником, который также может сыграть на фланге. Скауты МЮ следят за прогрессом талантливого футболиста уже три месяца.

Байер выразил желание совершить сделку как можно скорее, чтобы избежать конкуренции с другими клубами и усилить состав перед участием в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

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Напомним, Файе перешел в Барселону из хорватского клуба Кустошия летом 2023 года за 1,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027 года.

В зимнее трансферное окно каталонцы отказались продать игрока за 13 миллионов фунтов Лансу и Ницце, так как клуб оценил защитника 25 млн.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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