Фото с фанатом и дорогостоящий сэндвич: Холанд посетил популярное заведение в Манчестере

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд посетил одно из местных заведений, отведав дорогостоящие сэндвичи.

Норвежец слопал четыре чудовищных бутерброда стоимостью 56 фунтов. Гигантские сэндвичи сделаны из хлеба фокачча и содержат пармскую ветчину, рукколу, помидоры, соус песто, трюфельное масло, фисташки, оливки и сливочный сыр буррата.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Данный кулинарный шедевр можно приобрести в лучшем кафе Ad Maiora, в Манчестере.

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Отметим, данный ресторанчик также обслуживает звезд Ман Сити после тренировки, а Холанду настолько понравились сэндвичи, что он забрал домой три таких после недавней тренировки.

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