iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фото с фанатом и дорогостоящий сэндвич: Холанд посетил популярное заведение в Манчестере

Норвежец подарил яркие эмоции своему болельщику.
Сегодня, 14:18
Холанд с фанатом / The Sun
Холанд с фанатом / The Sun

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд посетил одно из местных заведений, отведав дорогостоящие сэндвичи.

Норвежец слопал четыре чудовищных бутерброда стоимостью 56 фунтов. Гигантские сэндвичи сделаны из хлеба фокачча и содержат пармскую ветчину, рукколу, помидоры, соус песто, трюфельное масло, фисташки, оливки и сливочный сыр буррата.

Источник: The Sun

Источник: The Sun

Данный кулинарный шедевр можно приобрести в лучшем кафе Ad Maiora, в Манчестере.

Читай также: Любовь перешла в бизнес: Холанд стал совладельцем норвежской компании аксессуаров для волос

Отметим, данный ресторанчик также обслуживает звезд Ман Сити после тренировки, а Холанду настолько понравились сэндвичи, что он забрал домой три таких после недавней тренировки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

Статьи по теме

Манчестер Сити вырвал минимальную победу над Челси, став первым финалистом Кубка Англии Манчестер Сити вырвал минимальную победу над Челси, став первым финалистом Кубка Англии
Гвардиола назвал клуб АПЛ, которым восхищается Гвардиола назвал клуб АПЛ, которым восхищается
Гвардиола: Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов, ни разу не проиграв Гвардиола: Ман Сити вылетел из Лиги чемпионов, ни разу не проиграв
Гвардиола - о спаде Ман Сити: Мы не машины Гвардиола - о спаде Ман Сити: Мы не машины
Помочь журналистам

Видео

Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя
Гарсия трижды уложил Хэйни и одолел чемпиона: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина первая ракетка Украины, Байндль и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2024: действующий чемпион потерпел поражение в первом раунде
просмотров

Последние новости

Теннис15:32
Костюк проиграла четвертой ракетке мира в финале престижного турнира в Германии
Европа15:25
Бывший наставник Арсенала - фаворит на пост тренера Баварии
Теннис15:19
Костюк почти без борьбы проиграла финал престижного турнира в Штутгарте
Украина15:00
УПЛ: Верес и Днепр-1 поделили очки, Александрия сыграет с ЛНЗ, а Динамо - с Полесьем
Украина14:55
Динамо - Полесье: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Украина14:53
Верес сыграл вничью с Днепром-1
Бокс14:25
Деревянченко успешно вернулся после поражения от Мунгии, одолев Александера: видео боя
Европа14:18
Фото с фанатом и дорогостоящий сэндвич: Холанд посетил популярное заведение в Манчестере
Бокс13:59
"Я дал ему шанс": Хэйни заявил о желании получить реванш от Гарсии
ММА13:50
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK