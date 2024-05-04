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Баскетбол

Плей-офф НБА: Даллас в четвертый раз победил Клипперс и прошел дальше, Орландо одолел Кливленд

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 10:03
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на субботу, 3 мая, состоялись два матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 2 мая

Орландо – Кливленд 103:96 (29:25, 24:24, 20:29, 30:18)

Орландо: Банкеро (27 + 8 подборов), Ф. Вагнер (26), Саггс (22), Картер (11 + 9 подборов), Айзек (0 + 9 подборов) – старт; Энтони (9), Фульц (6), М. Вагнер (2), Инглс (0).

Кливленд: Митчелл (50), Гарлэнд (21), Струс (10 + 8 подборов), Э. Мобли (3 + 7 подборов + 5 блок-шотов), М-с Моррис (2 + 8 подборов) – старт; Окоро (4), Ньянг (3), Томпсон (2), Леверт (1).

  • Счет в серии: 3-3

Даллас – Клипперс 114:101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)

Даллас: Ирвинг (30), Дончич (28 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вашингтон (14), Гэффорд (13), Д. Джонс (6) – старт; Лайвли (10 + 9 подборов), Грин (7), Клебер (4), Экзам (2), Харди (0), Пауэлл (0), Лоусон (0).

Клипперс: Джордж (18 + 11 подборов), Зубац (17 + 11 подборов), Харден (16 + 7 подборов + 13 передач), Мэнн (14), Такер (8) – старт; Пауэлл (20), Уэстбрук (6), Коффи (2), Хайлэнд (0), Бостон (0), Браун (0), Пламли (0).

  • Счет в серии: 4-2

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