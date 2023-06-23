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Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола

"Вишни" подписали Клюйверта.
Вчера, 23:30
Джастин Клюйверт / Getty Images
Джастин Клюйверт / Getty Images

Вингер Ромы Джастин Клюйверт перешел в Борнмут. Об этом клуб уведомил в соцсетях.

"Вишни" выкупили 24-летнего нидерландца у римлян, но сумму сделки не разглашают. Предположительно, трансфер обошелся в 11 млн евро, а контракт будет рассчитан на пять лет.

Напомним, футболист последние пару лет выступал в аренде за различные клубы.

Прошлый сезон Клюйверт провел в Валенсии, за которую забил шесть голов в 26 матчах Ла Лили.

Ранее сообщалось, что Борнмут объявил о назначении нового главного тренера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома борнмут Джастин Клюйверт

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