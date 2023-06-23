Борнмут Забарного усилился сыном легенды нидерландского футбола
"Вишни" подписали Клюйверта.
Вингер Ромы Джастин Клюйверт перешел в Борнмут. Об этом клуб уведомил в соцсетях.
"Вишни" выкупили 24-летнего нидерландца у римлян, но сумму сделки не разглашают. Предположительно, трансфер обошелся в 11 млн евро, а контракт будет рассчитан на пять лет.
Justin's in ✔️ pic.twitter.com/TKyMLHG42q— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) June 23, 2023
Напомним, футболист последние пару лет выступал в аренде за различные клубы.
Прошлый сезон Клюйверт провел в Валенсии, за которую забил шесть голов в 26 матчах Ла Лили.
Ранее сообщалось, что Борнмут объявил о назначении нового главного тренера.