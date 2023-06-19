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Борнмут объявил о назначении нового главного тренера

Практически сразу после увольнения Гари О'Нила команда Ильи Забарного узнала имя его преемника.
Сегодня, 17:30
Андони Ираола / Getty Images
Андони Ираола / Getty Images

В понедельник, 19 июня, Борнмут, за который выступает Илья Забарный, уволил Гари О'Нила с поста главного тренера несмотря на то, что он сумел сохранить клубу прописку в Английской Премьер-лиге.

Команда украинца недолго оставалась без главного тренера.

Спустя несколько часов "вишни" на своем официальном сайте объявили, что освободившуюся должность занял Андони Ираола.

Уже экс-тренер Райо Вальекано подписал с английским клубом двухлетний контракт.

Практически всю свою игровую карьеру 40-летний испанец провел в Атлетике из Бильбао. После одного сезона в МЛС в составе Нью-Йорк Сити он решил повесить бутсы на гвоздь.

Начал тренерскую карьеру с юношеской команды Антигуоко, после чего по одному сезону провел в кипрском АЕКе и Мирандесе.

С 2020 года был главным тренером Райо Вальекано, который по итогам сезона-2020/21 он сумел вернуть в Ла Лигу. Вместе с командой в сезоне-2021/22 дошел до полуфинала кубка Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Илья Забарный

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