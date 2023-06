Борнмут объявил о назначении нового главного тренера

В понедельник, 19 июня, Борнмут, за который выступает Илья Забарный, уволил Гари О'Нила с поста главного тренера несмотря на то, что он сумел сохранить клубу прописку в Английской Премьер-лиге.

Команда украинца недолго оставалась без главного тренера.

Спустя несколько часов "вишни" на своем официальном сайте объявили, что освободившуюся должность занял Андони Ираола.

Уже экс-тренер Райо Вальекано подписал с английским клубом двухлетний контракт.

We are delighted to announce the appointment of Andoni Iraola as the club's new head coach.



Welcome to #afcb, Andoni 🤝