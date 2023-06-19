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Забарный получит нового тренера - Борнмут уволил О'Нила

Английский клуб принял решение прервать работу с главным тренером.
Сегодня, 14:49
Гари О'Нил / Getty Images
Гари О'Нил / Getty Images

Пресс-служба английского Борнмута сообщила о том, что клуб принял решение разойтись разными дорогами с главным тренером первой команды Гари О'Нилом.

"Мы можем подтвердить, что попрощались с главным тренером. Мы хотели бы официально поблагодарить Гэри и пожелать ему всего лучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что О'Нил смог спасти "вишен" от вылета, проведя с командой очень хорошую концовку в прошлом сезоне.

В составе Борнмута выступает украинский защитник Илья Забарный, которому тренер разрешил дебютировать в основном составе в АПЛ месяц назад.


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