Забарный получит нового тренера - Борнмут уволил О'Нила
Английский клуб принял решение прервать работу с главным тренером.
Пресс-служба английского Борнмута сообщила о том, что клуб принял решение разойтись разными дорогами с главным тренером первой команды Гари О'Нилом.
"Мы можем подтвердить, что попрощались с главным тренером. Мы хотели бы официально поблагодарить Гэри и пожелать ему всего лучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что О'Нил смог спасти "вишен" от вылета, проведя с командой очень хорошую концовку в прошлом сезоне.
В составе Борнмута выступает украинский защитник Илья Забарный, которому тренер разрешил дебютировать в основном составе в АПЛ месяц назад.