Забарный получит нового тренера - Борнмут уволил О'Нила

Пресс-служба английского Борнмута сообщила о том, что клуб принял решение разойтись разными дорогами с главным тренером первой команды Гари О'Нилом.

"Мы можем подтвердить, что попрощались с главным тренером. Мы хотели бы официально поблагодарить Гэри и пожелать ему всего лучшего в будущем", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что О'Нил смог спасти "вишен" от вылета, проведя с командой очень хорошую концовку в прошлом сезоне.

В составе Борнмута выступает украинский защитник Илья Забарный, которому тренер разрешил дебютировать в основном составе в АПЛ месяц назад.