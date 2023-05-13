Забарный дебютирует в стартовом составе Борнмута
В субботу, 13 мая, Борнмут отправиться на Селлхерст Парк на матч с Кристал Пэлас. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный впервые в этом сезоне появится с первых минут. До этого игрок лишь дважды выходил на замену.
Напомним, что Илья перебрался в АПЛ этой зимой, однако из-за травмы дебютировал лишь в апреле. А теперь матч против "орлов" станет полноценным дебютом для украинца.
📝 TEAM NEWS 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 13, 2023
🔺 Two changes to the XI
🔺 Zabarnyi makes first start
🔺 Mepham also comes in
Our line up for #CRYBOU 💪💪 pic.twitter.com/DTRGfm64OR
Надо учитывать, что "вишневые" практически гарантировали себе участие в АПЛ на следущий сезон, так что команда может позволить себе ротацию.
Ранее, напомним, Борнмут уступил Челси Мудрика, отдав Фрэнку Лэмпарду первую победу в этом сезоне.