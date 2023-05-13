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Футбол

Забарный дебютирует в стартовом составе Борнмута

Украинец начнет с первых минут матч против Кристал Пэлас.
Сегодня, 16:50
Илья Забарный / AFC Bournemouth
Илья Забарный / AFC Bournemouth

В субботу, 13 мая, Борнмут отправиться на Селлхерст Парк на матч с Кристал Пэлас. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный впервые в этом сезоне появится с первых минут. До этого игрок лишь дважды выходил на замену.

Напомним, что Илья перебрался в АПЛ этой зимой, однако из-за травмы дебютировал лишь в апреле. А теперь матч против "орлов" станет полноценным дебютом для украинца.

Надо учитывать, что "вишневые" практически гарантировали себе участие в АПЛ на следущий сезон, так что команда может позволить себе ротацию.

Ранее, напомним, Борнмут уступил Челси Мудрика, отдав Фрэнку Лэмпарду первую победу в этом сезоне.

 


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