Забарный дебютирует в стартовом составе Борнмута

В субботу, 13 мая, Борнмут отправиться на Селлхерст Парк на матч с Кристал Пэлас. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный впервые в этом сезоне появится с первых минут. До этого игрок лишь дважды выходил на замену.

Напомним, что Илья перебрался в АПЛ этой зимой, однако из-за травмы дебютировал лишь в апреле. А теперь матч против "орлов" станет полноценным дебютом для украинца.

📝 TEAM NEWS 📝



🔺 Two changes to the XI

🔺 Zabarnyi makes first start

🔺 Mepham also comes in



Our line up for #CRYBOU 💪💪