Слот - о статусе фаворита: Если бы дело было в Эредивизии, я бы сказал, что это правда
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал статус фаворита в чемпионской гонке.
Напомним, накануне мерсисайдцы уверенно обыграли Лестер. После 18-ти туров команда Слота лидирует в АПЛ, опережая Челси на семь очков и имея игру в запасе.
Тем не менее нидерландский специалист считает, что еще рано называть Ливерпуль фаворитом, так как в чемпионате достаточно качественных команд.
"Немного скучный ответ, но тренер рассматривает каждую игру в отрыве от всего остального – ты знаешь, сколько матчей еще предстоит сыграть. Здесь много очень качественных команд.
Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда", - ответил Слот на вопрос журналиста, является ли Ливерпуль фаворитом гонки.
Ранее также Гвардиола прокомментировал очередной провал Манчестер Сити.
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