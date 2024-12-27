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Слот - о статусе фаворита: Если бы дело было в Эредивизии, я бы сказал, что это правда

Специалист очень осторожен в своих прогнозах.
Сегодня, 07:41
Арне Слот / Getty Images
Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал статус фаворита в чемпионской гонке.

Напомним, накануне мерсисайдцы уверенно обыграли Лестер. После 18-ти туров команда Слота лидирует в АПЛ, опережая Челси на семь очков и имея игру в запасе.

Тем не менее нидерландский специалист считает, что еще рано называть Ливерпуль фаворитом, так как в чемпионате достаточно качественных команд.

"Немного скучный ответ, но тренер рассматривает каждую игру в отрыве от всего остального – ты знаешь, сколько матчей еще предстоит сыграть. Здесь много очень качественных команд.

Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда", - ответил Слот на вопрос журналиста, является ли Ливерпуль фаворитом гонки.

Ранее также Гвардиола прокомментировал очередной провал Манчестер Сити.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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