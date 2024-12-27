iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности

Рубен Аморим проиграл уже пятый матч.
Сегодня, 08:10
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Манчестер Юнайтед в очередной раз повторил клубный антирекорд, пишет The Mirror.

Напомним, накануне манкунианцы неожиданно проиграли Вулверхэмптону. Поражение стало пятым для Рубена Аморима в английском клубе.

Португалец стал первым с 1932 года тренером Манчестер Юнайтед, который проиграл пять из десяти своих стартовых матчей.

В последний раз подобное случилось 92 года назад, когда клуб возглавил Уолтер Крикмер.

После 18-ти туров манкунианцы имеют в своем активе 22 очка и занимают 14-е место в таблице.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ также повторил антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

Статьи по теме

Капитан Манчестер Юнайтед повторил клубное антидостижение 15-летней давности Капитан Манчестер Юнайтед повторил клубное антидостижение 15-летней давности
Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед Кунья положил крутой "сухой лист", а Вулверхэмптон одолел Манчестер Юнайтед
Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута Аморим прокомментировал разгромное поражение в матче против Борнмута
Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд Манчестер Юнайтед установил очередной антирекорд
Помочь журналистам

Видео

НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

10:59
На ISPORT.ua открыта вакансия редактора новостной ленты
Бокс10:53
DAZN опубликовал топ-14 нокаутов в 2024 году
Европа10:02
Реал определился с позицией по бесплатному переходу звезды Ливерпуля
09:38
Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
Европа09:37
Ла Лига возмутила фанатов, опубликовав фейковую фотографию Винисиуса
Европа08:51
Салах - четвертый игрок в истории АПЛ, набравший 250 очков по системе гол+пас за один клуб
НБА08:30
НБА: Сакраменто Леня и Юта Михайлюка минимально уступили в своих матчах
Европа08:10
Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности
Европа07:41
Слот - о статусе фаворита: Если бы дело было в Эредивизии, я бы сказал, что это правда
Киберспорт07:28
Passion UA уступили Zero Tenacity и вылетели с EPL Season 22
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK