Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности
Рубен Аморим проиграл уже пятый матч.
Манчестер Юнайтед в очередной раз повторил клубный антирекорд, пишет The Mirror.
Напомним, накануне манкунианцы неожиданно проиграли Вулверхэмптону. Поражение стало пятым для Рубена Аморима в английском клубе.
Португалец стал первым с 1932 года тренером Манчестер Юнайтед, который проиграл пять из десяти своих стартовых матчей.
В последний раз подобное случилось 92 года назад, когда клуб возглавил Уолтер Крикмер.
После 18-ти туров манкунианцы имеют в своем активе 22 очка и занимают 14-е место в таблице.
Ранее также сообщалось, что капитан МЮ также повторил антирекорд.
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