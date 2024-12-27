Манчестер Юнайтед повторил антирекорд почти 100-летней давности

Рубен Аморим проиграл уже пятый матч.

Манчестер Юнайтед в очередной раз повторил клубный антирекорд, пишет The Mirror.

Напомним, накануне манкунианцы неожиданно проиграли Вулверхэмптону. Поражение стало пятым для Рубена Аморима в английском клубе.

Португалец стал первым с 1932 года тренером Манчестер Юнайтед, который проиграл пять из десяти своих стартовых матчей.

В последний раз подобное случилось 92 года назад, когда клуб возглавил Уолтер Крикмер.

После 18-ти туров манкунианцы имеют в своем активе 22 очка и занимают 14-е место в таблице.

Ранее также сообщалось, что капитан МЮ также повторил антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!