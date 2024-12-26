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Капитан Манчестер Юнайтед повторил клубное антидостижение 15-летней давности

Бруну Фернандеш заработал уже третье удаление в текущем сезоне.
Вчера, 23:50
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Манчестер Юнайтед в матче 18-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от Вулверхэмптона (0:2), а капитан манкунианцев Бруну Фернандеш оставил свою команду в меньшинстве в дебюте второго тайма.

Португальский полузащитник на 47-й минуте за второе предупреждение заработал удаление, которое стало для него уже третьим в нынешнем сезоне во всех турнирах.

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Подобное антидостижение среди игроков МЮ удавалось оформить защитнику Неманье Видичу еще в сезоне-2008/09, сообщает Squawka.

Ранее Фернандеш осенью заработал две подряд красные карточки в матчах против Тоттенхэма (0:3) в АПЛ и против Порту (3:3) в Лиге Европы. Правда, после МЮ удалось оспорить удаление португальца в поединке со "шпорами".

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Юнайтед полностью переложило на Аморима ситуацию с Рэшфордом.

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