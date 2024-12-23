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Руководство Манчестер Юнайтед полностью переложило на Аморима ситуацию с Рэшфордом

Будущее вингера зависит только от португальца.
Вчера, 22:20
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед решило полностью довериться Рубену Амориму, сообщает ESPN.

Как пишет издание, боссы клуба решили не вмешиваться в ситуацию с Маркусом Рэшфордом. Если вингер не поладит с новым тренером - его продадут.

В клубе решили принять стороны тренера и позволить ему полностью решать, что делать с проблемным игроком. Самому же Маркусу сообщили, что ему не гарантируют место в составе и даже в клубе.

Кроме того, МЮ не может гарантировать игроку продажу зимой, несмотря на непростую ситуацию, клуб не будет рассматривать невыгодные предложения.

Ранее также сообщалось, что на Олд Траффорд снова нашли нарушения.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маркус Рэшфорд

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