Реал определился с позицией по бесплатному переходу звезды Ливерпуля

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк не интересен мадридскому Реалу, утверждает Marca.

Напомним, что контракт нидерландца с Ливерпулем заканчивается уже летом, как и соглашение Трента Александера-Арнольда.

Известно, что мадридцы хотят подписать бесплатно англичанина, а потому многие предположили, что Реал может забрать бессплатно и ван Дейка. Особенно, учитывая проблемы в обороне.

Однако руководство клуба считает подписание 34-летнего защитника нецелесообразным. В Мадриде признают, что Вирджил - игрок мирового класса, однако трансфер возрастного защитника прикроет, а не решит проблемы в обороне.

Именно потому летом Реал будет икать молодого талантливого игрока, который поможет клубу в долгосрочной перспективе.

Ранее также сообщалось, что Ла Лига попала в скандал с участием игрока Реала.

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