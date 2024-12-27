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Футбол

Ла Лига возмутила фанатов, опубликовав фейковую фотографию Винисиуса

Бразилец специально был изображен на фоне разочарованных игроков Барселоны.
Сегодня, 09:37
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Испанская Ла Лига оказалась в центре небольшого скандала.

Официальный Youtube-аккаунт выложил ролик с голами нападающего Реала Винисиуса Жуниора в 2024 году, поставив на превью фейковое фото.

На снимке бразилец изображен празднующим гол на фоне разочарованных игроков Барселоны. Но, как оказалось, фотография является Фотошопом.

На самом деле, на снимке должен быть форвард Атлетико Александер Серлот, которого и заменили на Винисиуса.

После бурной критики фанатов Ла Лига удалила видео, и сейчас оно недоступно для просмотра. Тем не менее, в Интернете все еще можно найти подтверждения.

Ранее также сообщалось, что Мохамед Салах также стал объектом критики со стороны фанатов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Винисиус Жуниор

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