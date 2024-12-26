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Мусульмане снова раскритиковали звезду Ливерпуля за рождественские фото

Тем не менее многие поддержали Мохамеда Салаха.
Сегодня, 18:02
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах снова получил долю критики от мусульман.

Египтянин опубликовал в Инстаграм рождественские фото со своей семьей, чем и вызвал гнев пользователей.

Стоит отметить, что это происходит уже не в первый раз. В прошлом году мусульмане также критиковали Салаха за внимание к христианскому празднику.

Наиболее часто встречаемые негативные комментарии примерно такие: "Мы, мусульмане, восхищаемся тобой, и ты должен уважать нас", "запомни мои слова: ты не забьешь ни одного гола до конца сезона, это за неуважение к нашему любимому пророку Мухаммеду и всему мусульманскому сообществу".

Тем не менее, многие фанаты Ливерпуля и Салаха в частности оставили свои теплые комментарии с поздравлениями. И их, пожалуй, куда больше, чем негативных.

Ранее также сообщалось, что Андрей Лунин отправился в отпуск с семьей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах

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Мусульмане снова раскритиковали звезду Ливерпуля за рождественские фото
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