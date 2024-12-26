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Лунин вместе с семьей отправились на отдых в горы

Пара отдыхает в Андорре.
Сегодня, 09:35
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин отправился на отдых.

Украинский вратарь вместе с супругой Анастасией и сыном отдыхают в Андорре.

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Пара находится на горнолыжном курорте.

Анастасия сообщила о годовщине предложения руки и сердца:

"6 лет как я сказала Да", - написала жена Лунина.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины впервые станет отцом.

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