Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей
27 декабря в Лондоне возобновятся соревнования на чемпионате мира по дартсу. Спортсмены начнут борьбу в 1/16 финала турнира.
Традиционно к рождественскому перерыву уже успели сыграть два раунда чемпионата мира. 32 сеяных спортсмена стартовали сразу со стадии 1/32 финала, где постоянства несколько сенсаций.
Главным неудачником стал чемпион мира 2023 года Майкл Смит, уступивший Кевину Дотсу. Также не прошли в 1/16 финала Роберт Кросс и Дэйв Чиснолл, имевшие пятый и шестой номер посева соответственно.
Расписание и результаты матчей
1/16 финала (матчи до 4 выигранных сетов)
- 27.12, 14:45 | Гетто - Вудхаус
- 27.12, 16:00 | Клейтон – Герни
- 27.12, 17:15 | Бантинг - Разма
- 27.12, 21:15 | Прайс - Каллен
- 27.12, 22:30 | Ватимена - Райт
- 27.12, 23:45 | Хамфрис - Кенни
- 28.12, 14:45 | Джойс – Сирл
- 28.12, 16:00 | Вильямс – Петречко
- 28.12, 17:15 | Эспиналл - Гилдинг
- 28.12, 21:00 | Добби - Рок
- 28.12, 22:15 | Ван Гарвен - Долина
- 28.12, 23:30 | Литтлер - Уайт
- 29.12, 14:45 | Де Граф – Небрида
- 29.12, 16:00 | Дотс - Ротайский
- 29.12, 17:15 | Ван ден Берг - Ридз
- 29.12, 21:00 | Эванс - Оуэн
1/8 финала (до 4 выигранных сетов)
- 29-30 декабря
Четвертьфиналы (до 5 выигранных сетов)
- • 1 января
Полуфиналы (до 6 выигранных сетов)
- • 2 января
Финал (до 7 выигранных сетов)
- • 3 января
Ранее ISPORT рассказывал о фаворитов турнира и сколько заработают спортсмены.
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