Чемпионат мира по дартсу: расписание и результаты матчей

ISPORT рассказывает о событиях на главном турнире по дартсу.

27 декабря в Лондоне возобновятся соревнования на чемпионате мира по дартсу. Спортсмены начнут борьбу в 1/16 финала турнира.

Традиционно к рождественскому перерыву уже успели сыграть два раунда чемпионата мира. 32 сеяных спортсмена стартовали сразу со стадии 1/32 финала, где постоянства несколько сенсаций.

Главным неудачником стал чемпион мира 2023 года Майкл Смит, уступивший Кевину Дотсу. Также не прошли в 1/16 финала Роберт Кросс и Дэйв Чиснолл, имевшие пятый и шестой номер посева соответственно.

Расписание и результаты матчей

1/16 финала (матчи до 4 выигранных сетов)

27.12, 14:45 | Гетто - Вудхаус

27.12, 16:00 | Клейтон – Герни

27.12, 17:15 | Бантинг - Разма

27.12, 21:15 | Прайс - Каллен

27.12, 22:30 | Ватимена - Райт

27.12, 23:45 | Хамфрис - Кенни

28.12, 14:45 | Джойс – Сирл

28.12, 16:00 | Вильямс – Петречко

28.12, 17:15 | Эспиналл - Гилдинг

28.12, 21:00 | Добби - Рок

28.12, 22:15 | Ван Гарвен - Долина

28.12, 23:30 | Литтлер - Уайт

29.12, 14:45 | Де Граф – Небрида

29.12, 16:00 | Дотс - Ротайский

29.12, 17:15 | Ван ден Берг - Ридз

29.12, 21:00 | Эванс - Оуэн

1/8 финала (до 4 выигранных сетов)

29-30 декабря

Четвертьфиналы (до 5 выигранных сетов)

• 1 января

Полуфиналы (до 6 выигранных сетов)

• 2 января

Финал (до 7 выигранных сетов)

• 3 января

Ранее ISPORT рассказывал о фаворитов турнира и сколько заработают спортсмены.

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