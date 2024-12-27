Салах - четвертый игрок в истории АПЛ, набравший 250 очков по системе гол+пас за один клуб

Нападающий Ливерпуля Мохамед Салах стал четвертым игроком в истории АПЛ, набравшим 250 очков по системе гол+пас за одну команду.

Накануне Ливерпуль расправился с Лестером, а египтянин забил один из голов, который и стал для него 250-м (171+79) результативным действием.

Для того, чтобы набрать такое количество очков Мохамеду понадобились 267 матчей за Ливерпуль.

Лишь три игрока в истории АПЛ сделали больше результативных действий за один клуб: Харри Кейн (259), Райан Гиггз (271) и Уэйн Руни (276).

Ранее также Арне Слот заявил, что пока не считает Ливерпуль фаворитом чемпионской гонки.

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