Кубок Стэнли: Ванкувер минимально обыграл Нэшвилл, Вегас оказался сильнее Далласа
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на субботу, 4 мая, были сыграны два матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 3 мая
Нэшвилл – Ванкувер – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 58 Сутер (Петтерссон, Босер)
- Счет в серии: 2-4
Вегас – Даллас – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
1:0 – 49 Хэнифин ()
2:0 – 59 Стоун (Пьетранжело, Карлссон)
- Счет в серии: 3-3
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