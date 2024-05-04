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Кубок Стэнли: Ванкувер минимально обыграл Нэшвилл, Вегас оказался сильнее Далласа

Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Сегодня, 10:25
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь на субботу, 4 мая, были сыграны два матча первого раунда Кубка Стэнли - плей-офф НХЛ.

Результаты матчей плей-офф НХЛ за 3 мая

Нэшвилл – Ванкувер – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

0:1 – 58 Сутер (Петтерссон, Босер)

  • Счет в серии: 2-4

Вегас – Даллас – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

1:0 – 49 Хэнифин ()
2:0 – 59 Стоун (Пьетранжело, Карлссон)

  • Счет в серии: 3-3

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