Райс стал игроком Арсенала - Романо

В ближайшее время состоится официальное представление игрока.

Лондонский Арсенал оформил еще один летний трансфер, который должен усилить состав вице-чемпиона Англии.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" и Вест Хэм заключили сделку по Деклану Райсу.

За трансфер 24-летнего игрока сборной Англии "молотобойцы" получат 100 миллионов фунтов. На еще 5 миллионов они смогут рассчитывать в качестве бонусов. Переход Райса станет самым дорогим в истории Арсенала.

Футболист также станет самым дорогим английским игроком в истории, побив рекорд, принадлежащий Джеку Грилишу - летом 2021 года Манчестер Сити отдал за него Астон Вилле 100 миллионов.

Далее Арсенал планирует закрыть сделку по защитнику Аякса Юрриену Тимберу.