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Футбол

Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса

Тимбер станет игроков "канониров".
Вчера, 23:23
Юрриен Тимбер / Getty Images
Юрриен Тимбер / Getty Images

Арсенал согласовал с Аяксом переход защитника Юрриена Тимбера. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

22-летний футболист сборной Нидерландов обойдется "канонирам" в 42 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до 2028 года. В ближайшие дни игрок сборной Нидерландов пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Юрриен провел 47 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тимбера в 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Вест Хэм согласовали переход Райса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал аякс Юрриен Тимбер

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