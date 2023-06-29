Арсенал согласовал трансфер защитника Аякса

Арсенал согласовал с Аяксом переход защитника Юрриена Тимбера. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

22-летний футболист сборной Нидерландов обойдется "канонирам" в 42 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Контракт с 22-летним футболистом будет рассчитан до 2028 года. В ближайшие дни игрок сборной Нидерландов пройдет медосмотр.

В прошедшем сезоне Юрриен провел 47 матчей, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Тимбера в 42 млн евро.

Ранее сообщалось, что Арсенал и Вест Хэм согласовали переход Райса.