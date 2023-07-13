Тоттенхэм нашел новый способ удержать Кейна в клубе

Англичанину могут дать должность в клубе.

Тоттенхэм готов предложить форварду Харри Кейну должность в клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Председатель совета директоров Дэниэл Леви не хочет продавать нападающего установил на него цену в 120 миллионов фунтов. Кроме того, руководство лондонцев намерено продлить контракт с Кейном.

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Чтобы убедить футболиста подписать новое соглашение, Тоттенхэм может предложить ему должность в клубе после завершения карьеры. Зарплата Харри может составить 400 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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