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Тоттенхэм нашел новый способ удержать Кейна в клубе

Англичанину могут дать должность в клубе.
Вчера, 21:21
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Тоттенхэм готов предложить форварду Харри Кейну должность в клубе. Об этом сообщает Daily Mail.

Председатель совета директоров Дэниэл Леви не хочет продавать нападающего установил на него цену в 120 миллионов фунтов. Кроме того, руководство лондонцев намерено продлить контракт с Кейном.

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Чтобы убедить футболиста подписать новое соглашение, Тоттенхэм может предложить ему должность в клубе после завершения карьеры. Зарплата Харри может составить 400 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне Кейн провел в составе Тоттенхэма во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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