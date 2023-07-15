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Манчестер Юнайтед назвал условие, при котором возобновит переговоры по Кейну

"Красные дьяволы" рассчитывают на невероятное везение.
Сегодня, 14:52
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн может продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Манкунианцы возобновят попытки подписать 29-летнего англичанина, если тот расторгнет контракт со своим нынешним клубом. Пока что "красные дьяволы" сосредоточены на трансфере нападающего Аталанты Расмуса Хейлунда.

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Напомним, интерес к Кейну также проявляют ПСЖ и Бавария. Клубы готовы выложить за игрока порядка 100 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.

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