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Бывшего защитника Манчестер Юнайтед заметили на тренировочной базе клуба

Джонни Эванс вернулся на базу родного клуба, но лишь на время.
Сегодня, 20:09
Джонни Эванс / Getty Images
Джонни Эванс / Getty Images

Пока Манчестер Юнайтед собирается для того, чтобы отправиться в предсезонное турне, к нему в гости пожаловал один футболист.

Как сообщает Manchester Evening News, на тренировочную базу в Кэррингтоне прибыл экс-защитник манкунианцев Джонни Эванс.

Но такое воссоединение будет временным - 35-летнему североирландцу позволили там поддерживать форму.

В конце июня у Эванса завершился контракт с Лестером и теперь игрок находится в статусе свободного агента и в поиске нового пристанища.

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Напомним, что Джонни Эванс - воспитанник Манчестер Юнайтед. В составе "красных дьяволов" он провел 198 матчей, в которых он отметился 7 голами и 7 ассистами.

Летом 2015 года он покинул родную команду, перейдя в Вест Бромвич за 8,3 миллиона евро.

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