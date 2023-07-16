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Винисиус - о Менди: Еще одна жертва культуры уничтожения репутации

Бразилец поддержал футболиста.
Сегодня, 13:19
Винисиус Жуниор / Getty Images
Винисиус Жуниор / Getty Images

Вингер Реала Винисиус Жуниор поддержал экс-защитника Манчестер Сити Бенжамена Менди после снятия обвинений в сексуальном насилии. 

"Мне жаль, что тебе пришлось пройти через все это, Бенжамен. Ты потерял два года своей карьеры, но это меньшее из зол во всей этой истории…  Что насчет психологического ущерба? Конечно, твоя жизнь уже никогда не будет прежней. Еще одна жертва культуры уничтожения репутации.

Сколько еще нас будут обвинять и осуждать, не давая права на элементарную защиту? Фэйковые новости создаются и распространяются без какой-либо проверки  – и я лично ощутил это на себе во время отпуска, – а затем ситуация только ухудшается.

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Нести ответственность – это минимум для любого профессионала, но в наши дни серьезная работа стала скорее исключением. Для повышения числа кликов и охватов нет никаких ограничений.

Вопрос: что будет сделано для возмещения ущерба?" – написал Винисиус в соцсетях.

Напомним, в январе с Менди были сняты обвинения по семи случаям сексуального насилия.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Винисиус Жуниор Бенжамен Менди

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