Милан приостановил переговоры по двум игрокам ради оформления трансфера третьего
Милан продолжает усердно работать на трансферном рынке, ведя переговоры сразу по нескольким игрокам.
И, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, "красно-черным" пришлось приостановить переговоры по двум игрокам, чтобы клуб мог спокойно завершить трансфер третьего.
Футболистом, ради которого итальянцы пошли на такой шаг, является вингер Вильярреала Сэмюэл Чуквуэзе. Из-за него были "принесены в жертву" его одноклубник Арно Данджума и форвард Порту Мехди Тареми.
Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли выделил 24-летнего нигерийца приоритетной опцией на данный момент, из-за чего остальные переговоры были поставлены на паузу.
Теперь Милан пытается как можно скорее завершить переход Чуквуэзе, чтобы вернуться к другим целям.
Напомним, что днем ранее Милан объявил о переходе полузащитника АЗ и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса.
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