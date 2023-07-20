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Милан приостановил переговоры по двум игрокам ради оформления трансфера третьего

"Россонери" надеются в скором времени согласовать переход нигерийского вингера.
Сегодня, 11:50
Сэмюэл Чуквуэзе / Getty Images
Сэмюэл Чуквуэзе / Getty Images

Милан продолжает усердно работать на трансферном рынке, ведя переговоры сразу по нескольким игрокам.

И, по информации итальянского журналиста Николо Скиры, "красно-черным" пришлось приостановить переговоры по двум игрокам, чтобы клуб мог спокойно завершить трансфер третьего.

Футболистом, ради которого итальянцы пошли на такой шаг, является вингер Вильярреала Сэмюэл Чуквуэзе. Из-за него были "принесены в жертву" его одноклубник Арно Данджума и форвард Порту Мехди Тареми.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли выделил 24-летнего нигерийца приоритетной опцией на данный момент, из-за чего остальные переговоры были поставлены на паузу.

Теперь Милан пытается как можно скорее завершить переход Чуквуэзе, чтобы вернуться к другим целям.

Напомним, что днем ранее Милан объявил о переходе полузащитника АЗ и сборной Нидерландов Тиджани Рейндерса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан вильярреал Сэмюэл Чуквуэзе

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