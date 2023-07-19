Милан объявил о трансфере полузащитника сборной Нидерландов
Милан в надежде вернуть лидерские позиции в чемпионате Италии продолжает укреплять состав.
В качестве нового игрока "россонери" был представлен Тиджани Рейндерс, сообщает официальный сайт клуба.
Трансфер 24-летнего полузащитника обошелся в 20 миллионов евро. АЗ также сможет рассчитывать на некоторые бонусы.
Игрок сборной Нидерландов подписал пятилетний контракт, а также взял себе 14-й игровой номер.
🚨 Reijnders is Rossonero 1️⃣4️⃣#ACMQuest #SempreMilan @T_Reijnders pic.twitter.com/bwjfIKXppr— AC Milan (@acmilan) July 19, 2023
Он стал пятым летним новичком Милана после Марко Спортьелло, Рубена Лофтус-Чика, Кристиана Пулишича и Луки Ромеро.
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В составе АЗ Тиджани Рейндерс провел 128 матчей, записав на свой счет 13 голов и 15 результативных передач.
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