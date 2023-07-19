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Милан объявил о трансфере полузащитника сборной Нидерландов

Тиджани Рейндерс стал пятым летним новичком "россонери".
Сегодня, 20:41
Тиджани Рейндерс / ФК Милан
Тиджани Рейндерс / ФК Милан

Милан в надежде вернуть лидерские позиции в чемпионате Италии продолжает укреплять состав.

В качестве нового игрока "россонери" был представлен Тиджани Рейндерс, сообщает официальный сайт клуба.

Трансфер 24-летнего полузащитника обошелся в 20 миллионов евро. АЗ также сможет рассчитывать на некоторые бонусы.

Игрок сборной Нидерландов подписал пятилетний контракт, а также взял себе 14-й игровой номер.

Он стал пятым летним новичком Милана после Марко Спортьелло, Рубена Лофтус-Чика, Кристиана Пулишича и Луки Ромеро.

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В составе АЗ Тиджани Рейндерс провел 128 матчей, записав на свой счет 13 голов и 15 результативных передач.

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