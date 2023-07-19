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Вингер сборной Нидерландов перейдет в Милан

Арно Данджума пополнит стан "россонери".
Сегодня, 19:30
Арно Данджума / Getty Images
Арно Данджума / Getty Images

Итальянский Милан усилит линию атаки очередным подписанием.

Как сообщает Маттео Морретто, "россонери" подпишут Арно Данджума. Нидерландец перейдет в аренду с правом выкупа.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Данджума также провел в аренде в Тоттенхэме. Права на него принадлежат испанскому Вильярреалу.

За "желтую субмарину" и "шпор" футболист провел в сумме 29 матчей во всех турнирах, забив восемь голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан подписал Кристиана Пулишича.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Арно Данжума

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