Милан подписал вингера Челси
Кристиан Пулишич перебрался в стан "россонери".
Итальянский Милан вновь этим летом усилил линию атаки.
Как сообщает пресс-служба "россонери", в клуб из Челси перебрался Кристиан Пулишич. Сумма трансфера составила 22 млн евро.
Контракт подписан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.
В новом клубе американец будет выступать под 11 номером. Напомним, ранее Милан подписал талантливого аргентинского вингера.
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