iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан подписал вингера Челси

Кристиан Пулишич перебрался в стан "россонери".
Вчера, 21:01
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Итальянский Милан вновь этим летом усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "россонери", в клуб из Челси перебрался Кристиан Пулишич. Сумма трансфера составила 22 млн евро.

Контракт подписан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

В новом клубе американец будет выступать под 11 номером. Напомним, ранее Милан подписал талантливого аргентинского вингера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Милан Кристиан Пулишич

Статьи по теме

Легенда Челси хочет видеть лидера Вест Хэма в клубе Легенда Челси хочет видеть лидера Вест Хэма в клубе
Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта Брайтон Де Дзерби установил ценник на своего главного таланта
Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси Дебютант ЛЧ подписал форварда Челси
Новый план развития: Почеттино хочет лично поработать с Мудриком Новый план развития: Почеттино хочет лично поработать с Мудриком
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис00:38
Киченок: Надеюсь, мой триумф на Уимблдоне немного поможет украинцам
Футбол00:17
Определились финалисты юниорского чемпионата Европы
Лига конференций00:00
Лига конференций-2023/24: Домжале неожиданно уступил Бальцану, Шкупи разгромил Хегельман
Вчера, 23:28
Футбол23:28
Ювентус исключил из первой команды легенду клуба и еще ряд игроков
Европа23:17
Защитник МЮ может воссоединиться с Роналду
НБА22:54
Михайлюк получил два предложения от клубов Евролиги
Футбол22:39
Барселона согласовала новый контракт с самым молодым игроком в истории клуба
Европа22:27
Месси прошел медосмотр в Интер Майами
Теннис22:23
Украинцы на Уимблдоне: Свитолина уступила в полуфинале, Киченок завоевала трофей в смешанном разряде
Теннис22:18
Людмила Киченок выиграла финал Уимблдона в смешанном разряде
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK