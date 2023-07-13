Милан подписал вингера Челси

Итальянский Милан вновь этим летом усилил линию атаки.

Как сообщает пресс-служба "россонери", в клуб из Челси перебрался Кристиан Пулишич. Сумма трансфера составила 22 млн евро.

Контракт подписан до 2027 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые детали соглашения остаются неизвестными.

В новом клубе американец будет выступать под 11 номером. Напомним, ранее Милан подписал талантливого аргентинского вингера.

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