Форвард Фулхэма больше не хочет играть за команду из-за оценки своей стоимости

Лондонский клуб обидел своего игрока, не отпустив его на заработки в Саудовскую Аравию.

Александр Митрович сказал родственникам, что больше никогда не будет играть за Фулхэм после того, как клуб оценил его в 52 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports.

Цена, озвученная агентам, скорее всего, отпугнет заинтересованные клубы.

Сообщается, что недовольство 28-летнего форварда связано с тем, что он хочет переехать в Саудовскую Аравию.

"Дачники" получили предложение от Аль-Хиляля, но запросили за серба 52 миллиона. Агент Митровича призвал владельца Фулхэма снизить стоимость своего клиента до 35–45 миллионов.

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Это создает проблемы для главного тренера Марку Силвы, которому придется работать с недовольным игроком. Стоит отметить, что и на самого Силву нацелились клубы Саудовской Аравии.

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