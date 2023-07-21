Де Хеа отказался от предложения Интера заменить Онана, ушедшего в Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа и Андре Онана могли заменить друг друга в Манчестер Юнайтед и Интере соответственно.
Как сообщает The Daily Record, 32-летний испанец уже успел отклонить предложение итальянцев, согласно которому он занял бы место Андре Онана, который сам ушел на место Де Хеа в МЮ.
Давид прекратил первоначальные переговоры с "нерадзурри" после того, как миланский клуб предложил годовую заработную плату в размере 5 миллионов.
Покинув Манчестер Юнайтед после 12 лет в клубе, Давид де Хеа надеется получить зарплату в размере 10 миллионов евро.
Главным приоритетом для Де Хеа сейчас считается возвращение в Ла Лигу, где он выступал в составе родного Атлетико.
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Считается, что только переезд в Саудовскую Аравию способен восстановить статус Де Хеа как самого высокооплачиваемого вратаря в мире.
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