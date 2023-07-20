Трубин оставил комментарий под объявлением трансфера Онана в МЮ

В Интере наконец появилось вакантное место.

Анатолий Трубин не смог пройти мимо официального объявления Андре Онана игроком Манчестер Юнайтед.

Ранее, Манчестер Юнайтед официально объявил о подписании Андре Онаны за чуть более 50 млн евро.

А это значит, что у "нерадзурри" есть вакантное место для голкипера. Миланский клуб как раз ведет переговоры с Шахтером о трансфере Анатолия.

Ранее итальянский клуб уже делал трансферное предложение, однако Шахтер хочет ощутимо больше, предложенной суммы.

Также напомним, Эдуард Соболь получил серьезную травму.