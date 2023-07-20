Соболь получил серьезную травму на тренировочном сборе Страсбура

Украинский защитник французского Страсбура Эдуард Соболь получил травму во время предсезонного тренировочного сбора.

Игрок был вынужден пропустить товарищеский матч своей команды против Хоффенхайма (2:1).

Как утверждает L’Equipe, украинский футболист получил серьезное растяжение щиколотки.

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В ближайшее время 28-летний игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.

Соболь перешел в Страсбур из Брюгге в январе 2023 года. В составе французской команды левый защитник провел 15 матчей в Лиге 1, отличившись одной голевой передачей.

Напомним, что нынешним летом Страсбур возглавил легендарный французский экс-футболист Патрик Виейра.

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