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Соболь получил серьезную травму на тренировочном сборе Страсбура

Украинский защитник выбыл на неопределенный срок.
Сегодня, 19:32
Эдуард Соболь / Getty Images
Эдуард Соболь / Getty Images

Украинский защитник французского Страсбура Эдуард Соболь получил травму во время предсезонного тренировочного сбора.

Игрок был вынужден пропустить товарищеский матч своей команды против Хоффенхайма (2:1).

Как утверждает L’Equipe, украинский футболист получил серьезное растяжение щиколотки.

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В ближайшее время 28-летний игрок пройдет медицинское обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.

Соболь перешел в Страсбур из Брюгге в январе 2023 года. В составе французской команды левый защитник провел 15 матчей в Лиге 1, отличившись одной голевой передачей.

Напомним, что нынешним летом Страсбур возглавил легендарный французский экс-футболист Патрик Виейра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдуард Соболь Страсбур

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