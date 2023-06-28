Малиновский и Соболь: французские украинцы подешевели
Игроки сборной не смогли удержать ценников.
Авторитетный сайт Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков французской Лиги 1, в которой выступают два украинских футболиста.
И полузащитник Марселя Руслан Малиновский и защитник Страсбура Эдуард Соболь потеряли в своей стоимости.
Малиновский, ранее стоивший 18 млн евро, снизил свою цену на 3 евро и теперь оценивается в 15 млн евро.
Соболь в свою очередь теперь имеет ценник в 2,5 млн. евро, хотя раньше стоил 3 млн. евро.
Ранее мы рассказывали, что Transfermarkt обновил стоимости игроков украинской Премьер-лиги, где в лидерах в основном игроки донецкого Шахтера.