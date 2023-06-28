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Футбол

Малиновский и Соболь: французские украинцы подешевели

Игроки сборной не смогли удержать ценников.
Сегодня, 08:26
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Авторитетный сайт Transfermarkt обновил трансферные стоимости игроков французской Лиги 1, в которой выступают два украинских футболиста.

И полузащитник Марселя Руслан Малиновский и защитник Страсбура Эдуард Соболь потеряли в своей стоимости.

Малиновский, ранее стоивший 18 млн евро, снизил свою цену на 3 евро и теперь оценивается в 15 млн евро.

Соболь в свою очередь теперь имеет ценник в 2,5 млн. евро, хотя раньше стоил 3 млн. евро.

Ранее мы рассказывали, что Transfermarkt обновил стоимости игроков украинской Премьер-лиги, где в лидерах в основном игроки донецкого Шахтера.


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