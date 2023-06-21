Лидеры Шахтера и Довбик подорожали: обновленная стоимость игроков УПЛ от Transfermarkt
Статистический портал Transfermarkt опубликовал обновленную информацию по стоимости игроков Украинской Премьер-лиги.
Так, самым дорогим футболистом чемпионата Украины считается голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, чья стоимость оценивается в 22 миллиона евро. Его стоимость возросла на 4 миллиона.
Вторым в рейтинге главных бриллиантов УПЛ оказался одноклубник Трубина, Николай Матвиенко, со стоимостью 20 миллионов (+2 миллиона).
Третье место занял лучший бомбардир прошедшего сезона и форвард Днепра-1 Артем Довбик, который был оценен в 15 миллионов (+4 миллиона). Эта же троица получила наибольшую прибавку.
Заметно подешевели игроки киевского Динамо: Георгия Бущана оценили в 8 миллионов (-2 миллиона), Николая Шапаренко - также в 8 миллионов (-1 миллион), а Виталия Буяльского - в 7 миллионов (-1 миллион).
По одному миллиону также потеряли Сергей Сидорчук (3 миллиона) и трио "горняков" Тарас Степаненко (4 миллиона), Ярослав Ракицкий (2 миллиона) и Виктор Корниенко (1,5 миллиона).
Ранее Transfermarkt обновил стоимость игроков Английской Премьер-лиги, в которой выступают украинские футболисты.