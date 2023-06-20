Мудрик подешевел, Зинченко подорожал: Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ

Украинские игроки изменили свою цену по итогам прошедшего сезона.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Издание изменило цену на всех украинских футболистов, которые выступают в Англии.

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Украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик подешевел на 10 миллионов евро - с 60 до 50.

Лидер лондонского Арсенала Александр Зинченко подорожал на 2 миллиона – с 40 до 42.

Представитель Борнмута Илья Забарный вырос в цене также на два миллиона - с 18 до 20.

Отметим, что левый защитник Эвертона Виталий Миколенко подорожал на 3 миллиона – с 22 до 25.

Ранее сообщалось, что Бавария подготовила стартовое предложение по защитнику Манчестер Сити.