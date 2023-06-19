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Бавария подготовила стартовое предложение по защитнику Манчестер Сити

Мюнхенцы хотят подписать Уокера.
Сегодня, 15:54
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы готовы предложить за 33-летнего англичанина от 20 до 30 миллионов евро. Бавария хочет завершить сделку как можно быстрее.

Сам футболист хотел бы поработать в одной команде с Томасом Тухелем, который стоит у руля действующего чемпиона Германии.

В минувшем сезоне на счету англичанина 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария и Манчестер Сити уверены в сделке по Уокеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Манчестер Сити Кайл Уокер

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