Бавария подготовила стартовое предложение по защитнику Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер может продолжить карьеру в Баварии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Мюнхенцы готовы предложить за 33-летнего англичанина от 20 до 30 миллионов евро. Бавария хочет завершить сделку как можно быстрее.

Сам футболист хотел бы поработать в одной команде с Томасом Тухелем, который стоит у руля действующего чемпиона Германии.

В минувшем сезоне на счету англичанина 27 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария и Манчестер Сити уверены в сделке по Уокеру.