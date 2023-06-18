Бавария и Манчестер Сити уверены в сделке по Уокеру

Все идет к том, что следующий сезон защитник начнет уже в Германии.

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер находится в максимальной близости к тому, чтобы перейти в Баварию.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, клубы ведут конкретные переговоры по трансферу 33-летнего англичанина.

При этом также отмечается, что сам Уокер хочет присоединиться к мюнхенскому клубу.

Пока что между клубами нет соглашения, однако они приближаются к этому. Все стороны переговоров оптимистично настроены относительно данного трансфера.

Напомним, что помимо Кайла Уокера, Бавария близка к тому, чтобы оформить трансфер центрбека Наполи.