Бавария и Манчестер Сити уверены в сделке по Уокеру
Все идет к том, что следующий сезон защитник начнет уже в Германии.
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер находится в максимальной близости к тому, чтобы перейти в Баварию.
Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, клубы ведут конкретные переговоры по трансферу 33-летнего англичанина.
При этом также отмечается, что сам Уокер хочет присоединиться к мюнхенскому клубу.
Пока что между клубами нет соглашения, однако они приближаются к этому. Все стороны переговоров оптимистично настроены относительно данного трансфера.
Напомним, что помимо Кайла Уокера, Бавария близка к тому, чтобы оформить трансфер центрбека Наполи.