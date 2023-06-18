Бавария близка к подписанию защитника Наполи
Ким Мин Чжэ находится в шаге от переезда в Германию.
Центрбек Наполи Ким Мин Чжэ станет футболистом Баварии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттерберг.
Мюнхенцы почти согласовали договор с 26-летним корейцем. Немецкий клуб уверен в том, что сделка будет закрыта в кратчайшие сроки, это главный приоритет Баварии.
Известна уже сумма потенциальной сделки. Ким Мин Чжэ обойдется чемпиону Германии в 60 млн евро.
В минувшем сезоне на счету корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что один из лидеров Наполи согласовал новый контракт с клубом.