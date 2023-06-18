Бавария близка к подписанию защитника Наполи

Ким Мин Чжэ находится в шаге от переезда в Германию.

Центрбек Наполи Ким Мин Чжэ станет футболистом Баварии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттерберг.

Мюнхенцы почти согласовали договор с 26-летним корейцем. Немецкий клуб уверен в том, что сделка будет закрыта в кратчайшие сроки, это главный приоритет Баварии.

Известна уже сумма потенциальной сделки. Ким Мин Чжэ обойдется чемпиону Германии в 60 млн евро.

В минувшем сезоне на счету корейца два гола и два ассиста в 35 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что один из лидеров Наполи согласовал новый контракт с клубом.