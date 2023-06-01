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Один из лидеров Наполи согласовал новый контракт с клубом

Хвича подпишет улучшенное соглашение.
Сегодня, 21:25
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия продлит в ближайшее время контракт с клубом. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Стороны уже достигли договоренности о подписания нового соглашения до лета 2028 года. Зарплата грузинского футболиста вырастет до 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, нынешний контракт Кварацхелии с Наполи действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего вингера 12 голов и 10 ассистов в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока.

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