Один из лидеров Наполи согласовал новый контракт с клубом

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия продлит в ближайшее время контракт с клубом. Об этом сообщает издание Calciomercato.

Стороны уже достигли договоренности о подписания нового соглашения до лета 2028 года. Зарплата грузинского футболиста вырастет до 2,5 миллиона евро в год.

Напомним, нынешний контракт Кварацхелии с Наполи действует до лета 2027 года.

В текущем сезоне на счету 22-летнего вингера 12 голов и 10 ассистов в 33 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока.