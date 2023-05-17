"Нет прав - нет продаж": Наполи потребовал снять с продажи бутылки Coca-Cola с изображением своего игрока

Новоиспеченный чемпиона Италии заявил, что компания не имеет право использовать изображение футболиста.

Наполи, недавно ставший трехкратным чемпионом Италии, ввязался в конфликт со всемирно известной компанией Coca-Cola.

Несколько дней назад Coca-Cola разместила фотографии грузинских футболистов на этикетках бутылок, которые продаются в Грузии. Естественно, среди них был вингер неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

Именно бутылки с изображением 22-летнего игрока были самыми продаваемыми. Теперь же они могут быть изъяты из продажи.

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Как сообщает грузинское издание Goal.ge, Наполи обратился к компании с требованием убрать с рынка бутылки, на которых изображен Кварацхелия.

Дело в том, что партенопейцы не знали о подобной маркетинговой акции в Грузии. Итальянский клуб заявил, что права на изображение футболиста принадлежат ему и никто, кроме клуба, не может ими пользоваться.

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Сейчас Наполи и Coca-Cola ведут переговоры, чтобы как-нибудь решить этот вопрос.