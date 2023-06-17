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Сын Бекхема на полноценной основе стал игроком дублирующего состава клуба АПЛ

Ромео будет выступать за Брентфорд Б.
Сегодня, 16:56
Ромео Бекхэм / Getty Images
Ромео Бекхэм / Getty Images

Сын Дэвида Бекхема Ромео сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба Брентфорда,  футболист перебрался из Интер Майами в дублирующий состав "пчел".

С января этого года Ромео Бекхэм выступал за Брентфорд Б на правах аренды, проведя за это время 15 матчей. Сумма выкупа англичанина не уточняется.

Контракт с сыном легендарного футболиста подписан всего на один сезон с возможностью пролонгации на еще один сезон.

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