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Страсбур Соболя возглавит легендарный экс-футболист

Патрик Виейра вернется к работе в родной стране.
Сегодня, 16:15
Патрик Виейра / Getty Images
Патрик Виейра / Getty Images

Страсбур Эдуарда Соболя близок к смене главного тренера.

Как сообщает издание AFP. эльзасцев возглавит Патрик Виейра. Контракт с специалистом будет подписан на 3 года.

Ожидается, что о назначении официально объявят до окончания этой недели. Отметим, что ранее Виейра возглавлял Ниццу и Кристал Пэлас. который стал его последним местом работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Страсбур приобрела компания, принадлежащая владельцу Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Патрик Виейра Страсбур

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