Страсбур Соболя возглавит легендарный экс-футболист

Страсбур Эдуарда Соболя близок к смене главного тренера.

Как сообщает издание AFP. эльзасцев возглавит Патрик Виейра. Контракт с специалистом будет подписан на 3 года.

Ожидается, что о назначении официально объявят до окончания этой недели. Отметим, что ранее Виейра возглавлял Ниццу и Кристал Пэлас. который стал его последним местом работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Страсбур приобрела компания, принадлежащая владельцу Челси.