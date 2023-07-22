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Шахтер в голевой перестрелке оказался сильнее Утрехта

Оба клубу покуражились в товарищеской встрече.
Сегодня, 17:25
Утрехт - Шахтер / fcshakhtar.com
Утрехт - Шахтер / fcshakhtar.com

В субботу, 22 июля, в рамках контрольного матча Утрехт встречался с Шахтером. Матч завершился победой номинальных гостей со счетом 4:2.

Команды провели товарищескую игру по необычному формату - 4 тайма по 30 минут.

Донецкий клуб с первых минут пошел в атаку и быстро забил два гола, а скоре и вовсе вел со счетом 3:0. После этого "горняки" умудрились пропустить дважды за три минуты.

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Ярослав Ракицкий почти под занавес встречи забил четвертый мяч, тем самым принеси Шахтеру победу.

Утрехт - Шахтер 2:4

Голы: Клайбер, 80, Буссаид, 82 - Траоре, 1, Вьюнник, 30, Судаков, 58, Ракицкий, 84

Утрехт: де Кейзер, тер Авест, Ван дер Хоорн, Виргевер, Эль-Каруани, Броуэрс, Турнстра, Сьонтьенс, Азаркан, Дувикас, Рамселаар.

Шахтер: Ризнык (Трубин, 31), Гочолеишвили, Бондарь, Матвиенко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Зубков (Тоиров, 45), Вьюнник (Невертон, 31), Траоре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Утрехт

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