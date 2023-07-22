Наставник Аталанты высказался о трансфере лидера клуба в МЮ

Главный тренер итальянской Аталанты Джан-Пьеро Гасперини высказался о потенциальном уходе форварда Расмуса Хьойлунда в МЮ.

По словам специалиста, датчанин счастлив в стане "богини" и хотелось бы сохранить его в клубе.

"Хьойлунд и Ман Юнайтед? Иногда приходится делать выбор, а также агентов... мы все должны учитывать финансовый фактор

"Он очень счастлив здесь, я, конечно, хотел бы сохранить Расмуса, но иногда клубам, а также игрокам приходится принимать во внимание огромные предложения", - заявил Гасперини.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед обозначил Хьойлунда своей главной целью.