МЮ обозначил форварда Аталанты, как главную цель после подписания Онана

Также "дьяволы" могут попробовать купить хавбека Фиорентины.

Манчестер Юнайтед планирует сосредоточить все силы на покупке Расмуса Хейлунда, пишет The Guardian.

Нападающий "бергамасков" станет следующей ключевой целью английского клуба после того, как завершится сделка по переходу Андре Онана.

Манкунианцы пока не делали официального предложения, однако издание предполагает, что Аталанта затребует не менее 70 млн евро.

Кроме того известно об интересе МЮ к хавбеку Фиорентины Софьяну Амрабату, однако этот переход будет возможным, только если клуб покинут Фред и Донни Ван де Бек.

Ранее, напомним, сообщалось, что Расмус Хейлунд уже согласовал контракт с Манчестером и готов потребовать трансфер от Аталанты.

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