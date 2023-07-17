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Онана вскоре станет игроком Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг получит в распоряжение вратаря, которого и хотел видеть в своей команде.
Сегодня, 00:39
Андре Онана / Getty Images
Андре Онана / Getty Images

Голкипер Интера Андре Онана в ближайшее время станет футболистом Манчестер Юнайтед.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы приближаются к соглашению, после чего 27-летний камерунец отправится на медицинское обследование и подписание контракта с манкунианцами.

Английский коллектив заплатит за голкипера 50 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. С самим игроком был согласован контракт по схеме 4+1 на 7 миллионов евро за сезон.

В то же самое время "красные дьяволы" собираются оформить игроку визу, чтобы тот смог полететь с командой на предсезонную подготовку в США.

Напомним, что Интер в свою очередь сделал официальное предложение Шахтеру по трансферу Анатолия Трубина, который должен будет заменить Андре Онана на Джузеппе Меацца.

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