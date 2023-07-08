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Форвард Аталанты согласовал условия контракта с Манчестер Юнайтед

Теперь игрок будет готов сделать запрос о трансфере, если клубы не смогут договориться без этого.
Сегодня, 14:09
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

Нападающий Аталанты и сборной Дании Расмус Хойлунд стал на шаг ближе к переезду на Туманный Альбион.

Как сообщает UtdPlug со ссылкой на журналиста The Times Жака Тэлбота, 20-летний датчанин согласовал условия личного контракта с Манчестер Юнайтед.

Однако главной проблемой на пути к осуществлению трансфера стоят разногласия клубов относительно денег: "богиня" просит за своего игрока 100 миллионов евро, в то время как манкунианцы готов предложить примерно 50 миллионов.

Футболист будет готов подать запрос о трансфере, если клубы не смогут прийти к согласию без такого хода с его стороны.

Сообщается, что сделкой занимаются новые агенты Хойлунда из SEG - Киз Полегсма и Киз Вос. Стоит отметить, что они являются представителями главного тренера МЮ Эрика тен Хага.

Ранее появилась информация, что Манчестер Юнайтед будет готов отдать Аталанте одного своего игрока, если это поможет сбить цену за Расмуса Хойлунда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта манчестер юнайтед

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