iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фернандеш: Харри сейчас не в лучшем состоянии, но он поздравил меня

Португалец признался, что не ожидал, что станет новым капитаном.
Сегодня, 09:50
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Бруну Фернандеш рассказал о том, как прошла смена капитана в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в ночь на 23 июля МЮ с новым капитаном обыграл Арсенал в рамках предсезонного турне.

Португальский хавбек рассказал, что Тен Хаг объявил о новом капитане во время командного собрания. То, что повязка досталась Фернандешу, стала для него приятным сюрпризом.

"Тен Хаг хотел это сделать на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с Харри Магуайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном. Поэтому он все организовал на командном собрании.

Харри поздравил меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что он сейчас не в лучшем состоянии, ему, должно быть, трудно, но он поздравил меня, и я этому рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.

Очевидно, это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами мечтаний", - приводит слова Бруну Daily Mail.

Ранее, напомним, что Михаил Мудрик отличился первых голом за Челси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед бруну фернандеш

Статьи по теме

Наставник Аталанты высказался о трансфере лидера клуба в МЮ Наставник Аталанты высказался о трансфере лидера клуба в МЮ
Экс-форвард МЮ завершил карьеру игрока Экс-форвард МЮ завершил карьеру игрока
Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед Хавбек Баварии может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед
Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Магуайра Тен Хаг выступил с заявлением касаемо будущего Магуайра
Помочь журналистам

Видео

Мудрик отличился дебютным голом за Челси
Мудрик отличился дебютным голом за Челси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа11:24
"Не хотим иметь дело с рускими": итальянский клуб отказал спартаку
Бокс10:55
Камбосос - Хьюз: лучшие моменты боя
Европа10:48
Легенду Ювентуса предложили Лацио
Теннис10:20
Байндль сыграет против соперницы без страны в финале турнира в Будапеште
Европа10:14
Почеттино: Мудрик — невероятный молодой талант
Другие страны10:05
Чемпионат мира-2023 (женщины): Швеция вырвала волевую победу над ЮАР, Нидерланды сыграют с Португалией
Европа09:58
"Когда пробивал, ни о чем не думал": Мудрик оценил свой первый гол за Челси
Европа09:50
Фернандеш: Харри сейчас не в лучшем состоянии, но он поздравил меня
Велоспорт09:35
Тур де Франс-2023: сегодня участники выйдут на старт заключительного этапа
Формула 109:30
На Гран-при Венгрии повторили рекорд плотности в квалификации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK