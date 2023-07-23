Фернандеш: Харри сейчас не в лучшем состоянии, но он поздравил меня

Португалец признался, что не ожидал, что станет новым капитаном.

Бруну Фернандеш рассказал о том, как прошла смена капитана в Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в ночь на 23 июля МЮ с новым капитаном обыграл Арсенал в рамках предсезонного турне.

Португальский хавбек рассказал, что Тен Хаг объявил о новом капитане во время командного собрания. То, что повязка досталась Фернандешу, стала для него приятным сюрпризом.

"Тен Хаг хотел это сделать на глазах у всей команды. Все уже знали о ситуации с Харри Магуайром, но никто не знал, кто будет следующим капитаном. Поэтому он все организовал на командном собрании.

Харри поздравил меня и сказал, что рад за меня. Я понимаю, что он сейчас не в лучшем состоянии, ему, должно быть, трудно, но он поздравил меня, и я этому рад, потому что у нас всегда были хорошие отношения.

Очевидно, это большая честь, я даже не мечтал о таком. Это вообще за пределами мечтаний", - приводит слова Бруну Daily Mail.

Ранее, напомним, что Михаил Мудрик отличился первых голом за Челси.

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