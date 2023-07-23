Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе
Нганну познакомился с игроками мирового уровня.
Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в тяжелом весе побывал на тренировке Реала во время турне мадридского клуба по Америке.
Камерунский тяжеловес во время занятия "сливочных" познакомился со всеми игроками, пообнимался, а также сделал несколько фотографий.
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Сам Нганну признался, что Винисиус - это его любимый игрок в Реале. Боец ММА опубликовал совместное фото с игроком.
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