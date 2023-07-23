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Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе

Нганну познакомился с игроками мирового уровня.
Сегодня, 19:49
Реал Мадрид / Getty Images
Реал Мадрид / Getty Images

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в тяжелом весе побывал на тренировке Реала во время турне мадридского клуба по Америке.

Камерунский тяжеловес во время занятия "сливочных" познакомился со всеми игроками, пообнимался, а также сделал несколько фотографий.

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Сам Нганну признался, что Винисиус - это его любимый игрок в Реале. Боец ММА опубликовал совместное фото с игроком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Реал Мадрид фрэнсис нганну

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