Бывший чемпион UFC посетил тренировку Реала в Лос-Анджелесе

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну в тяжелом весе побывал на тренировке Реала во время турне мадридского клуба по Америке.

Камерунский тяжеловес во время занятия "сливочных" познакомился со всеми игроками, пообнимался, а также сделал несколько фотографий.

Читай также: Винисиус изъявил желание стать новым пенальтистом Реала

Сам Нганну признался, что Винисиус - это его любимый игрок в Реале. Боец ММА опубликовал совместное фото с игроком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!