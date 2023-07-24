Тоттенхэм нашел возможную замену Кейну
"Шпоры" могут нацелиться на форварда сборной Франции.
Лондонский Тоттенхэм нашел замену Харри Кейну.
Как сообщает бельгиец Саша Тавольери, "шпоры" обратили внимание на форварда сборной Франции и Айнтрахта Рандала Коло Муани.
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Тавольери отмечает, что этот футболист станет приоритетом для столичного клуба, если Кейна таки продадут в Баварию. "Орлы" хотели бы получить за ключевого игрока около 70-80 млн евро.
В минувшем сезоне Рандал забил 23 гола и отдал 17 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах в клубном футболе.
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