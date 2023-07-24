Тоттенхэм нашел возможную замену Кейну

"Шпоры" могут нацелиться на форварда сборной Франции.

Лондонский Тоттенхэм нашел замену Харри Кейну.

Как сообщает бельгиец Саша Тавольери, "шпоры" обратили внимание на форварда сборной Франции и Айнтрахта Рандала Коло Муани.

Читай также: Тоттенхэм попросил отозвать аккредитацию у журналиста, шутившего про Кейна

Тавольери отмечает, что этот футболист станет приоритетом для столичного клуба, если Кейна таки продадут в Баварию. "Орлы" хотели бы получить за ключевого игрока около 70-80 млн евро.

В минувшем сезоне Рандал забил 23 гола и отдал 17 результативных передач в 46 матчах во всех турнирах в клубном футболе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!